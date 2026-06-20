Todo listo: Mañana es el examen de Admisión BUAP 2026

Redacción

Redacción 20 junio, 2026

20 junio, 2026 Nacional e Internacional

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Desde Puebla

Aspirantes a nivel superior y medio superior están listos, toda vez que mañana comienza el examen de Admisión 2026 de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El examen será del 20 al 27 de junio, y los aspirantes lo podrán hacer desde su casa dicha evaluación real.

De acuerdo a la convocatoria publicada por la dirección de Administración Escolar (DAE), los aspirantes a Nivel Superior realizarán el EXANI-II-EPIU, y los aspirantes a Nivel Medio Superior, el EXANI-I-BUAP.

Para ambos niveles, será el 18 de julio se publicarán los resultados a partir de las 10:00 horas en la página http://autoservicios.buap.mx