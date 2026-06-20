Desbordamiento de barranca en Chalchicomula dejó 30 familias afectadas

Redacción

Redacción 20 junio, 2026

20 junio, 2026 Nacional e Internacional

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Desde Puebla

La coordinación estatal de Protección Civil reveló que, por el desbordamiento de una barranca en Chalchicomula de Sesma, 30 familias resultaron afectadas.

Indicó que la lluvia en la zona alta, hizo que el afluente aumentará de nivel provocando el colapso de drenajes e inundaciones en calles y viviendas.

El agua hizo que algunos habitantes de las juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo, perdieran sus bienes.