Estados Unidos, Brasil y Marruecos triunfaron en el Mundial

Filadelfia, Filadelfia.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió una nueva jornada llena de emociones con encuentros clave en los grupos C y D. Estados Unidos confirmó su buen momento al imponerse a Australia, Marruecos logró una victoria valiosa sobre Escocia y Brasil mostró toda su jerarquía al superar con autoridad a Haití, resultados que comienzan a definir el panorama rumbo a la siguiente ronda.

Estados Unidos 2-0 Australia

Estados Unidos dio un paso importante hacia la clasificación al derrotar 2-0 a Australia en actividad del Grupo D. El conjunto norteamericano mostró personalidad desde los primeros minutos y aprovechó los errores de su rival para encaminar una victoria que lo mantiene en la cima de su sector.

El marcador se abrió apenas al minuto 11, cuando Cameron Burgess terminó enviando el balón a su propia portería, otorgando la ventaja a los estadounidenses. El autogol permitió a los locales manejar el encuentro con mayor tranquilidad y confianza.

Antes del descanso, Alex Freeman apareció al minuto 43 para ampliar la diferencia y sentenciar prácticamente el compromiso. Australia intentó reaccionar en la segunda mitad, pero se encontró con una defensa ordenada que mantuvo el cero y aseguró tres puntos fundamentales para Estados Unidos.

Marruecos 1-0 Escocia

Marruecos consiguió una victoria de enorme valor al imponerse por la mínima diferencia a Escocia dentro del Grupo C. El conjunto africano aprovechó un inicio explosivo y después defendió con inteligencia la ventaja obtenida.

El único gol del partido llegó apenas al minuto 2, cuando Ismael Saibari sorprendió a la defensa escocesa y definió con precisión para adelantar a los marroquíes. La anotación tempranera condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a Escocia a asumir riesgos.

Durante el resto del compromiso, Marruecos mostró orden táctico y solidez defensiva para conservar la ventaja. Escocia generó algunas aproximaciones, pero careció de contundencia en los metros finales y terminó sufriendo una derrota que complica sus aspiraciones de avanzar.

Brasil 3-0 Haití

Brasil confirmó su etiqueta de favorito al derrotar con autoridad 3-0 a Haití en un duelo donde la diferencia de calidad fue evidente desde el primer tiempo. La selección sudamericana dominó la posesión y encontró espacios con facilidad.

La figura del encuentro fue Matheus Cunha, quien marcó un doblete a los minutos 23 y 36 para encaminar la victoria brasileña. Haití intentó resistir el embate ofensivo, pero la presión constante de la Canarinha terminó inclinando la balanza.

Antes de concluir la primera mitad, Vinícius Júnior apareció al 45+3 para firmar el tercer tanto del encuentro. Con la ventaja de tres goles, Brasil administró el partido durante el complemento y aseguró un triunfo que lo mantiene entre los principales candidatos al título mundial.