Refrenda Manuel Vilchis compromiso con la seguridad de Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- La seguridad de las familias de Zinacantepec continúa siendo una de las principales prioridades de la administración encabezada por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, quien reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones coordinadas para mantener la paz, el orden y la tranquilidad en el municipio.

En este marco se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en la que participaron representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como delegadas y delegados de las distintas comunidades.

Durante la sesión, las autoridades revisaron los avances en materia de seguridad, fortalecieron la coordinación interinstitucional y evaluaron las estrategias, programas y operativos que han contribuido a mantener una tendencia a la baja en los índices delictivos dentro del territorio municipal.

El alcalde Manuel Vilchis destacó que, si bien los resultados obtenidos son alentadores, su gobierno mantiene el compromiso de seguir trabajando diariamente para brindar mejores condiciones de seguridad a las y los habitantes de Zinacantepec.

“Cuando las instituciones trabajan unidas y con responsabilidad, los resultados llegan. Seguiremos haciendo lo que nos corresponde para que Zinacantepec continúe avanzando por el camino de la paz, el orden y la seguridad”, expresó el edil a través de sus redes sociales.

Uno de los momentos más significativos de la sesión fue la incorporación, por primera vez en la historia del municipio, de un representante de las asociaciones religiosas al Consejo Municipal de Seguridad Pública. En este contexto, rindió protesta el Padre Álvaro Alanís, párroco de San Miguel Zinacantepec, quien aportará una visión cercana a la comunidad en las tareas de prevención y fortalecimiento del tejido social.

Este hecho fue reconocido como un paso importante hacia una mayor participación ciudadana en los asuntos relacionados con la seguridad pública, al sumar nuevas voces y perspectivas para la construcción de soluciones integrales.

Con estas acciones, la administración municipal encabezada por Manuel Vilchis reafirma su apuesta por el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, consolidando estrategias que permitan fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias zinacantepequenses.