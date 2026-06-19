Los señalamientos que hace Nancy Nápoles deben presentarse ante la autoridad judicial: Duarte

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, afirmó que son respetables las declaraciones de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, pero subrayó que toda acusación debe sustentarse con pruebas y presentarse por la vía jurídica correspondiente.

En entrevista, Duarte Olivares señaló que las declaraciones de la alcaldesa se dan en medio de un debate derivado de una investigación que realiza la fiscalía, por lo que consideró necesario esperar el desarrollo de las indagatorias.

“Si alguien acusa, hay un principio legal: está obligado a probar. Si ella considera que existe algún elemento, tiene que presentarlo y con gusto se atenderá”, expresó.

Respecto a la petición de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, el funcionario indicó que la determinación corresponde exclusivamente a criterios jurídicos y no a decisiones políticas. Explicó que, hasta donde tiene conocimiento, los hechos que se investigan corresponden al ámbito de competencia del Estado de México.

Duarte también rechazó las interpretaciones que lo vinculan directamente con los señalamientos realizados por la alcaldesa. Precisó que ella hizo referencia a un supuesto personaje de la Secretaría General de Gobierno y no a su persona.

“Yo soy secretario, no soy la Secretaría. Ella debe demostrar sus dichos y el tema tiene que dirimirse en el terreno jurídico”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de que exista un trasfondo político en el caso, señaló que si la investigación de la fiscalía involucra a personas cercanas a la presidenta municipal, podría haber implicaciones dentro de su propio entorno político. Sin embargo, consideró que lanzar acusaciones sin nombres concretos y cuestionar el actuar de las autoridades no contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Al ser cuestionado sobre los casos de los alcaldes de Metepec y Tenancingo, y si estos reflejan una falta de control por parte del gobierno estatal, Duarte rechazó la expresión de que los presidentes municipales “se salgan del huacal”.

“Los presidentes municipales no son animalitos para que se salgan del huacal. Tienen un mandato popular otorgado en las urnas, derechos y responsabilidades que deben cumplir conforme a la ley”, sostuvo.

El secretario reiteró que el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantiene una postura de respeto hacia la división de poderes y la autonomía de las fiscalías, por lo que evitará emitir juicios anticipados mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, destacó que tanto la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, como el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, conservan plenamente su derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia.

“Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tanto quien acusa como quien se defiende debe hacer valer los mecanismos legales que correspondan”, concluyó.