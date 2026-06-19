Inicia “Por tu Calle, Unidos Sí”, para transformar espacios públicos en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- Como parte de su compromiso permanente con el mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de vida de las familias atenquenses, la presidenta municipal de Ana Muñiz Neyra puso en marcha este viernes 19 de junio la jornada integral de servicios públicos “Por tu Calle, Unidos Sí”, una estrategia que busca atender de manera directa las necesidades de cada comunidad del municipio.

La primera jornada se desarrolló en la calle Chapultepec, ubicada en el barrio de San Isidro, donde servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento sumaron esfuerzos para realizar trabajos de limpieza, bacheo, pintura de guarniciones, mantenimiento de espacios comunes y diversas acciones de mejoramiento urbano.

Estas labores forman parte de una política de gobierno cercana a la ciudadanía impulsada por Ana Muñiz Neyra, quien ha privilegiado el trabajo en territorio y la atención directa de las demandas vecinales para mantener calles más seguras, funcionales y dignas para todas y todos los habitantes de San Mateo Atenco.

Durante el arranque de la jornada, la administración municipal destacó que la participación coordinada de las diferentes áreas del gobierno permite brindar respuestas integrales a las necesidades de la población, fortaleciendo al mismo tiempo el sentido de comunidad y corresponsabilidad social.

Bajo el lema “Por tu Calle, Unidos Sí”, el programa contempla la intervención progresiva de distintas vialidades y espacios públicos del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, reforzar la seguridad urbana y contribuir a una mejor imagen de las colonias y barrios atenquenses.

La presidenta municipal ha reiterado que su administración mantiene como prioridad la recuperación y conservación de los espacios públicos, convencida de que contar con calles limpias, iluminadas y en buen estado impacta positivamente en la seguridad, el bienestar y el desarrollo de las familias.

Con acciones concretas y trabajo permanente en las comunidades, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco reafirma su compromiso de seguir transformando el municipio y de continuar trabajando de la mano de la ciudadanía para construir entornos más ordenados, seguros y funcionales.

“Seguimos trabajando y cumpliendo para que todas y todos transitemos por calles dignas y seguras”, destacó el gobierno municipal al dar inicio a esta estrategia que continuará recorriendo diversos puntos del territorio atenquense.