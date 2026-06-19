OSFEM inicia análisis de cuenta pública del municipio de Tenancingo

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), informó que dará seguimiento institucional a la documentación remitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México relacionada con hechos recientemente difundidos en diversos medios de comunicación sobre el municipio de Tenancingo.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo fiscalizador recordó que, en el marco de sus atribuciones, mantiene de manera permanente labores de revisión y fiscalización de los recursos públicos ejercidos por las entidades sujetas a control, como parte de los procesos de rendición de cuentas y transparencia.

El OSFEM destacó que el pasado 4 de febrero fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el Acuerdo número 3/2026, mediante el cual se emitió el Programa Anual de Auditorías 2026 (PAA 2026) para la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Dentro de dicho programa se contempla la realización de una auditoría de legalidad y cumplimiento al municipio de Tenancingo, identificada con la clave AL-062.

Asimismo, precisó que, conforme al artículo 50 de la Ley de Fiscalización del Estado de México, el organismo cuenta con un plazo que vence el 15 de noviembre para presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas, por lo que mientras dicho proceso se encuentre en curso debe mantener reserva sobre sus actuaciones e información.

De acuerdo con el comunicado, el pasado 17 de junio el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Valle de Toluca remitió copia de las constancias que integran una carpeta de investigación relacionada con los hechos difundidos públicamente.

Ante esta situación, el OSFEM señaló que procederá al análisis de la documentación recibida para determinar las acciones que, en su caso, correspondan dentro de su ámbito de competencia. Sin embargo, enfatizó que no es posible emitir pronunciamientos anticipados ni realizar valoraciones sobre eventuales responsabilidades mientras se desarrollan los procedimientos institucionales y legales correspondientes.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso de actuar con profesionalismo, transparencia y estricto apego a derecho, con el objetivo de contribuir a la protección y correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de las y los mexiquenses.