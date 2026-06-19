Gobernadora informa que el EdoMéx evita 25.5 mdp en extorsiones

Toluca, Méx.– En la Mesa de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) informó que del 28 de mayo al 17 de junio se evitó el pago de 25 millones 543 mil 905 pesos por intentos de extorsión en el Estado de México, es decir, 82 por ciento de lo exigido. Lo anterior es resultado del trabajo que realizan autoridades de los tres órdenes de Gobierno y del seguimiento a las acciones implementadas para combatir la delincuencia.

De acuerdo con el informe, en este periodo, se recibieron dos mil 656 denuncias, lo que facilitó activar mecanismos de atención inmediata a las víctimas.

Del total de casos atendidos, mil 001 correspondieron a fraude telefónico, 952 a extorsión telefónica, 189 a llamadas maliciosas, 74 a amenazas, 41 a extorsión electrónica, 16 a extorsión de derecho de piso y 375 a otras modalidades.

La Gobernadora Delfina Gómez hizo un llamado a la ciudadana a realizar la denuncia correspondiente de este y otros delitos. Destacó que es la fórmula más eficiente para combatir la delincuencia y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.

“Recuerden que denunciar en el 089, si ustedes o alguien que conocen están siendo víctimas de este delito, es esencial para combatirlo”, dijo la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

En la Mesa de Paz número 116 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad estatal.