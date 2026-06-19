Gobierno mexiquense fortalece la política de bienestar animal

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México fortaleció su política de bienestar animal con la puesta en marcha de nuevas acciones encaminadas a proteger a perros y gatos en situación de abandono, promover la adopción responsable y respaldar el trabajo de rescatistas y organizaciones protectoras.

Durante la presentación de las acciones “Por los que no tienen voz”, realizada en Palacio de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el respeto y cuidado de los animales forma parte de la transformación social que impulsa su administración, al considerar que una sociedad más justa también debe garantizar condiciones dignas para los seres sintientes.

En el evento se anunció el arranque de la campaña “Croquetmanía”, una colecta estatal de alimento, cobijas y artículos para perros y gatos rescatados, así como el programa “Servidores de Corazón”, una iniciativa dirigida a trabajadores del sector público para fomentar la adopción responsable.

La mandataria estatal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral respaldada por la reciente entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de México, instrumento legal que reconoce a los animales como seres sintientes y fortalece los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato animal.

“El compromiso con el bienestar animal es un compromiso con la dignidad y el respeto que queremos para nuestra sociedad”, expresó Gómez Álvarez ante representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como integrantes de asociaciones protectoras y rescatistas independientes.

La gobernadora destacó que la nueva legislación es resultado de un proceso de diálogo y colaboración entre autoridades, legisladores, especialistas y ciudadanos comprometidos con la defensa de los animales. Asimismo, reconoció el respaldo de la Legislatura mexiquense, que aprobó por unanimidad la ley, así como la participación de la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y diversas dependencias estatales.

Durante su mensaje, resaltó que la administración estatal ha impulsado diversas acciones para fortalecer el bienestar animal, entre ellas la creación y consolidación de centros de atención, campañas permanentes de vacunación y esterilización, programas de adopción responsable y mecanismos de denuncia para combatir el maltrato.

La mandataria reconoció especialmente el trabajo de rescatistas y protectoras independientes, quienes diariamente atienden a animales abandonados o víctimas de violencia, muchas veces con recursos propios.

“Gracias por no rendirse, por insistir y por recordarnos que construir un Estado de México más justo implica también proteger a quienes no tienen voz”, afirmó.

En ese sentido, anunció que el gobierno estatal trabaja en la construcción de mecanismos de apoyo para quienes desarrollan labores de rescate y protección animal. Explicó que la nueva ley contempla la realización de un censo y un registro de rescatistas, lo que permitirá conocer cuántos animales atienden y diseñar esquemas de respaldo institucional.

Gómez Álvarez adelantó que su administración analiza una ruta financiera que permita otorgar apoyos para la alimentación y cuidado de animales rescatados, reconociendo que la labor de las asociaciones y protectoras requiere no sólo voluntad y compromiso, sino también recursos económicos.

Como parte de las acciones anunciadas, el programa “Servidores de Corazón” buscará que al menos 200 perros y gatos encuentren un hogar durante este año mediante la participación de trabajadores del sector público.

Por su parte, la campaña “Croquetmanía” estará vigente hasta el próximo 18 de julio y contará con centros de acopio instalados en Palacio de Gobierno, TV Mexiquense, el Zoológico de Zacango y diversos parques estatales. La colecta recibirá alimento, cobijas, platos, correas y otros artículos destinados a refugios y rescatistas.

La gobernadora hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas iniciativas mediante la adopción responsable, las donaciones y la denuncia de casos de maltrato animal, al señalar que la aplicación efectiva de la nueva legislación dependerá de la participación social.

“Esta ley es de todos y para todos. Sólo con el esfuerzo conjunto podremos construir una cultura de respeto y bienestar para nuestros seres sintientes”, concluyó.