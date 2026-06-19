Convoca UAEMéx a sesiones informativas de Servicio Social y Brigadas Multidisciplinarias

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) convocó a las y los estudiantes auriverdes a participar en las sesiones informativas y de inducción sobre el Servicio Social y las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM’s-tuaeméx), con el objetivo de orientar y resolver dudas sobre estos procesos fundamentales para la formación académica y la retribución social.

A través de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, la institución informó que estos espacios están diseñados para brindar información a los alumnos que están por iniciar su servicio social o integrarse a las brigadas multidisciplinarias, las cuales buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y la sociedad.

Las sesiones se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams en cuatro fechas: el 8 de julio y el 5 de agosto, con horarios de 11:00 y 17:00 horas; así como el 15 de julio y el 12 de agosto, a las 12:00 y 18:00 horas.

La UAEMéx destacó que la participación en estas jornadas es importante para la formación profesional de los estudiantes, ya que el servicio social y las brigadas universitarias representan una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y contribuir a la atención de necesidades sociales.

Las y los interesados podrán acceder a las sesiones a través del enlace habilitado por la institución, como parte de las acciones impulsadas por la Administración Universitaria 2025-2029 para fortalecer la responsabilidad social y la formación integral de la comunidad estudiantil.

Y es que, más allá de cumplir con un requisito académico, el servicio social representa la oportunidad de llevar el conocimiento universitario a las comunidades y generar un impacto positivo en la sociedad.