Entregan 462 constancias de finiquito de Créditos FOVISSSTE en EdoMéx

Toluca, Méx.– En un acto calificado como de justicia social y certeza patrimonial para las y los trabajadores del Estado, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de 462 Constancias de Finiquito del Programa de Justicia Social del FOVISSSTE, mediante el cual miles de familias mexiquenses podrán concluir formalmente el pago de sus créditos hipotecarios.

Durante su intervención, la gobernadora Delfina Gómez subrayó que la entrega de estas constancias no representa únicamente un trámite administrativo, sino un acto de reconocimiento a décadas de esfuerzo de trabajadores como maestros, médicos, enfermeras y servidores públicos que cumplieron puntualmente con sus pagos a través de descuentos salariales.

“Es un acto de profunda dignidad humana que devuelve tranquilidad y certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias”, expresó la gobernadora, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración, bajo la premisa del “Poder de Servir”, para continuar impulsando jornadas itinerantes y mecanismos que eviten que los ciudadanos enfrenten obstáculos burocráticos una vez liquidado su crédito.

El evento, realizado en Palacio de Gobierno, contó también con la participación de la Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, quien destacó el cambio de enfoque del organismo hacia una visión centrada en el bienestar social, así como la instrucción de fortalecer su carácter solidario.

Señaló que el programa responde a una visión de justicia social impulsada desde el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a corregir prácticas financieras que, en el pasado, llevaron a que trabajadores pagaran incluso más del valor original de sus viviendas sin poder obtener su liberación total.

Asimismo, destacó que el FOVISSSTE está recuperando su vocación social, priorizando la protección del patrimonio de las familias por encima del enfoque meramente financiero, y reconoció la coordinación con autoridades estatales para facilitar los trámites posteriores a la liquidación.

En este sentido, se informó que, a través de la colaboración con el IMEVIS, los procesos de cancelación de hipoteca y escrituración podrán realizarse a costos accesibles, inferiores a los mil 500 pesos, reduciendo significativamente las barreras económicas para las y los beneficiarios.

El programa forma parte de una estrategia nacional que busca congelar pagos, reducir intereses y condonar créditos considerados impagables, con el objetivo de beneficiar a cerca de 400 mil acreditados en todo el país. En el Estado de México, se estima que alrededor de 38 mil personas serán alcanzadas por estas medidas.

Durante el acto también se destacó la presencia de autoridades del sector vivienda y desarrollo urbano, entre ellas Karen Zavaleta Figueroa, subdirectora de Atención a Acreditados del FOVISSSTE; Alejandro Tenorio Esquivel, director del IMEVIS; y Silvia Circe Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la SEDATU, quienes refrendaron la coordinación institucional para fortalecer el acceso a la vivienda digna.

Con este programa, autoridades federales y estatales buscan cerrar ciclos de deuda histórica y brindar certeza jurídica a miles de familias mexiquenses que, tras años de esfuerzo, finalmente podrán contar con la documentación que acredita la propiedad plena de sus hogares