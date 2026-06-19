Celebra gobierno de Huixquilucan el Cuarto Torneo Municipal de Ajedrez 2026

Huixquilucan, Méx.- Alumnos de 14 secundarias públicas pusieron a prueba su mente y el desarrollo de estrategias en el “Cuarto Torneo Municipal de Ajedrez 2026”, una iniciativa del Gobierno de Huixquilucan para impulsar el talento y la concentración de los jóvenes, y potenciar sus capacidades cognitivas, y de mejorar su rendimiento académico dentro de las aulas.

Durante la celebración del torneo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que la competencia inició con una jornada de eliminatorias en los planteles educativos y en las bibliotecas municipales, en donde participaron cerca de 320 estudiantes y, tras varios enfrentamientos, se seleccionó a un grupo de 60 participantes destacados, quienes representaron con orgullo a sus escuelas en las fases finales de la competencia.

“Diseñamos estrategias que complementan el aprendizaje diario de nuestros jóvenes. Este torneo fomenta la creatividad, la memoria y el pensamiento lógico, dotando a los adolescentes de habilidades esenciales para enfrentar sus retos futuros”, afirmó la alcaldesa.

Contreras Carrasco, afirmó que el ajedrez no solo es un juego, sino una herramienta clave para el desarrollo personal y académico de los alumnos, por lo que, en esta cuarta edición, se buscó que cada participante se llevara aprendizajes valiosos que le sirvan tanto en la escuela como en su vida diaria.

En esta justa, se contó con la participación de comunidades y colonias como Constituyentes de 1917, El Guarda, El Trejo, Federal Burocrática, Ignacio Allende, Jesús del Monte, Llano Grande, Magdalena Chichicaspa, Palo Solo, San Francisco Dos Ríos, Santa Cruz Ayotuxco y Santiago Yancuitlalpan, entre otras.

El desenlace de la competencia se vivió en la Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en la comunidad de San Juan Bautista, en donde los ganadores del primer, segundo y tercer lugar del “Cuarto Torneo Municipal de Ajedrez 2026”, recibieron tres mil, dos mil y mil pesos respectivamente.

El Gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso con la juventud al consolidar espacios que no solo premian el esfuerzo intelectual, sino que también fortalecen el tejido social.