Aseguran a Ricardo “N” por homicidio calificado en Ecatepec

Redacción

Redacción 19 junio, 2026

19 junio, 2026 Policía

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Ecatepec, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, investigado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos masculinos.

Con el antecedente de que el 7 de abril de 2020, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, se encontraban platicando las dos víctimas y una tercera persona, en ese momento llegó Ricardo “N”, conduciendo una camioneta tipo pick up en la que viajaba con otro sujeto.

En algún momento el hoy investigado habría iniciado una discusión con las víctimas por una supuesta deuda económica, por lo que Ricardo “N” y su acompañante sacaron arma de fuego que accionaron en su contra, provocando la muerte de dos de ellas.

Luego de tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía del Estado de México inició la investigación correspondiente con la finalidad de identificar a los probables responsables, una vez que contó con esta información solicitó y obtuvo del Juez orden de aprehensión.

Al dar cumplimiento al mandato judicial, elementos de esta Representación Social pusieron a disposición de la Autoridad Judicial a Ricardo “N”, quien es señalado por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de dos masculinos.

Una vez ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quedó a disposición de la Autoridad Judicial quien habrá de determinar su situación jurídica, en tanto se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.