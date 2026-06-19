Aprehenden a implicada en asalto por boletos del Mundial

Redacción

Redacción 19 junio, 2026

19 junio, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión y detuvieron a Lidia Silvia “N”, por su posible participación en el delito de robo con la agravante de haberse cometido con violencia, y quien además es investigada por su posible relación en la venta ilegal de boletos de entrada para los partidos de futbol de la Copa Mundial 2026.

De acuerdo con la investigación iniciada por esta Fiscalía, se estableció, que el pasado mes de mayo, las víctimas, un hombre y una mujer, habrían contactado a Lidia Silvia “N” y a su pareja sentimental, con el fin de comprar unos boletos para el partido inaugural de futbol de la Copa Mundial 2026, ya que, tanto la hoy investigada, como su pareja, se dedican a la reventa de boletos para eventos como partidos de futbol o conciertos.

Luego de diversas pláticas, las víctimas acordaron con Lidia Silvia “N” y un masculino, la compra de dos boletos para un partido del mundial, por lo que quedaron de verse el pasado 22 de mayo en una sucursal bancaria al interior de una tienda departamental ubicada en la colonia Villa de Las Flores en la avenida José López Portillo del municipio de Coacalco en donde harían la transacción.

El día de los hechos, las víctimas arriban al lugar acordado, momento en que Lidia Silvia “N” y el masculino, les dicen que suban a un vehículo para entregarles los boletos y contar el dinero, sin embargo, éstos sacan un arma de fuego con la que amenazan a las víctimas para desapoderarlos de 80 mil pesos en efectivo, para después darse a la fuga.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició la investigación que permitió identificar a Lidia Silvia “N” como posible partícipe del delito de robo con la agravante de cometerse con violencia, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión en su contra.