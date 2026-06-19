Detienen a tres hombres con arma e hidrocarburo en Villa del Carbón

Villa del Carbón, Méx.- Como resultado de las estrategias de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir delitos de alto impacto, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a tres hombres por su probable participación en hechos relacionados con la portación de un arma de fuego y la posesión de hidrocarburo de procedencia no acreditada.

La intervención se llevó a cabo sobre la carretera Villa del Carbón-Tepeji del Río, en la localidad de San Luis Taximay, donde policías estatales realizaban recorridos preventivos y observaron una camioneta sin placas de circulación en la que viajaban tres personas, motivo por el cual le marcaron el alto.

Mediante comandos de voz, se les hizo saber a los tripulantes que se realizaría una inspección preventiva, en la que se localizaron un arma de fuego con un cargador abastecido, algunos cartuchos útiles y cuatro garrafones con capacidad de 50 litros que contenían hidrocarburo, del cual no pudieron acreditar su legal procedencia, por lo que se aseguraron los objetos y la unidad.

En el lugar fueron detenidos Javier “N”, de 34 años; Víctor “N”, de 36 años; y Eduardo “N”, de 34 años, quienes fueron informados de sus derechos, trasladados y presentados, junto con los indicios asegurados, ante la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Naucalpan, donde se determinará su situación jurídica.