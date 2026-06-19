Conductor pierde la vida tras accidente en el Periférico

Ciudad de México.- Un conductor perdió la vida la mañana de este jueves, luego de sufrir un aparatoso accidente sobre el Segundo Piso del Periférico, donde su vehículo se impactó contra un muro de contención, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el automovilista circulaba por los carriles de alta velocidad cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, perdió el control de la unidad y se estrelló violentamente contra la barrera de concreto. El fuerte impacto dejó el vehículo severamente dañado.

Los paramédicos y elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte del percance; sin embargo, al arribar confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas durante la colisión.

La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del accidente y descartar la participación de otros vehículos.

El incidente provocó importantes afectaciones viales en la zona durante varias horas, por lo que se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras se llevaban a cabo las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.