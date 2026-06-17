Tribunal suspende a un Juez Mixto del Estado de México

Toluca, Méx.- Una Comisión Permanente del Tribunal de Disciplina Judicial emitió una resolución mediante la cual autorizó la medida cautelar de suspensión temporal del cargo de un Juez Mixto del Estado de México. La determinación permanecerá vigente durante la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa y hasta que se emita la resolución definitiva correspondiente.

La medida cautelar fue decretada con el objetivo de neutralizar riesgos procesales y evitar la posible continuidad de efectos perjudiciales derivados de la presunta conducta que es materia de investigación. Además, busca garantizar un fin constitucionalmente válido: salvaguardar el derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Tribunal precisó que la medida cautelar impuesta no prejuzga sobre la responsabilidad administrativa del servidor público involucrado ni constituye indicio alguno respecto de la decisión que se adoptará una vez concluido el procedimiento. De igual forma, aclaró que esta determinación no puede utilizarse como mecanismo para obtener un reconocimiento de responsabilidad ni como una sanción anticipada.

Asimismo, recordó que toda persona servidora pública denunciada por una presunta falta administrativa, goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En consecuencia, será considerada inocente mientras no exista una resolución firme que determine su responsabilidad.

El Tribunal de Disciplina Judicial reitera su compromiso con una actuación imparcial, objetiva y respetuosa de los derechos fundamentales, así como con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.