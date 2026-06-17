Manifestantes de Antorcha se van sin solución a sus demandas

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Luego de una movilización que reunió a cerca de 7 mil integrantes del Movimiento Antorchista, procedentes de diferentes municipios de la entidad, el dirigente estatal de Antorchista en el Estado de México, Abel Pérez Zamorano, denunció la falta de diálogo y atención por parte del gobierno, al asegurar que ningún funcionario salió a recibir a los manifestantes ni a escuchar sus demandas.

Luego de unas horas de la marcha manifestación realizada frente a palacio de gobierno, el líder antorchista afirmó que la respuesta oficial fue únicamente el reforzamiento de las vallas y un amplio despliegue policial. “No hacían falta palabras. Bastaba con ver el muro de policías. No salió ningún representante, nadie”, expresó.

Pérez Zamorano informó que en la manifestación participaron aproximadamente 7 mil antorchistas, entre estudiantes, maestros, amas de casa y colonos provenientes de diversas regiones mexiquenses, quienes acudieron con la expectativa de obtener respuestas a peticiones relacionadas con obras y servicios para sus comunidades.

El dirigente sostuvo que las necesidades sociales continúan sin resolverse y advirtió que una negativa gubernamental no elimina los problemas que enfrentan miles de familias.

“Las necesidades siguen esperando. Si con una negativa se resolvieran los problemas, todo sería muy fácil, pero la gente sigue necesitando soluciones”, señaló.

Recordó que en una movilización anterior fueron atendidos por Antonio Cervantes, de la Dirección de Concertación Ciudadana, quien, según dijo, ofreció mesas de trabajo que posteriormente fueron canceladas.

Tras permanecer varias horas en espera de una respuesta oficial, los manifestantes decidieron retirarse de manera pacífica a sus lugares de origen.

Pérez Zamorano explicó que las próximas acciones del movimiento serán definidas por el Comité Estatal del Movimiento Antorchista, aunque adelantó que la organización continuará con su lucha para exigir atención a sus demandas.

“Vamos a seguir luchando y será en reunión del Comité Estatal el que resolverá qué procede y lo daremos a conocer oportunamente”, indicó.

Finalmente, el dirigente llamó a la ciudadanía a observar la actuación de las autoridades frente a las demandas sociales y consideró que la falta de diálogo envía un mensaje preocupante sobre la relación entre gobierno y sociedad organizada.

La movilización concluyó sin incidentes, mientras cientos de colonos, estudiantes y profesores regresaron a sus municipios.