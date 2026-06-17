TEEM y UAEMéx impulsan prácticas profesionales

Toluca, Méx.- Con el objetivo de consolidar vínculos que beneficien el desarrollo profesional de la comunidad estudiantil y garanticen la equidad de oportunidades, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), encabezado por la Magistrada Presidenta Dra. Arlen Siu Jaime Merlos y la Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Dra. Martha Patricia Zarza Delgado, celebraron la firma de un Convenio Específico de Colaboración.

Ambas instituciones coordinarán esfuerzos para que estudiantes y personas egresadas de nivel técnico profesional y licenciatura de la UAEMéx pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, mediante servicio social, prácticas y estancias profesionales en las distintas áreas del TEEM.

Este convenio destaca el compromiso de la máxima casa de estudios mexiquense y de este organismo jurisdiccional con la paridad de género, toda vez que garantiza una participación equitativa para alumnas y alumnos desde la difusión de vacantes hasta la selección, promoviendo un acceso igualitario a la práctica profesional.

Entre los compromisos asumidos con dicho convenio se encuentran que la UAEMéx se encargará de postular a los perfiles idóneos y asegurar que las y los participantes cuenten con la cobertura de su seguro de salud del IMSS y seguro contra accidentes escolares. Por su parte, el TEEM asignará áreas de trabajo adecuadas a los perfiles académicos, además de brindar un trato profesional libre de cualquier tipo de violencia y discriminación.

Con estas acciones, el Tribunal Electoral del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México refrendan su compromiso mutuo con la educación y profesionalización de las nuevas generaciones.