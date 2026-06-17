Llega la Caravana por el Bienestar Animal a Atizapán de Zaragoza

Atizapán, Méx.– Para fortalecer el bienestar de los animales de compañía y fomentar una cultura de tutela responsable, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), llevará la Caravana por el Bienestar Animal al municipio de Atizapán de Zaragoza.

La cita es el próximo 18 de junio a las 10:00 horas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1559, colonia El Potrero, donde se brindarán de manera gratuita servicios de esterilización, desparasitación y consultas veterinarias, además de actividades de orientación y sensibilización dirigidas a las familias mexiquenses.

Las y los asistentes podrán visitar los módulos de Cultura y Tutela Responsable; Estrategia CERA; Adopción Responsable; Primeros Auxilios para Animales de Compañía, y el del Parque Ecológico Zacango, espacios diseñados para promover el respeto, cuidado y protección de los seres sintientes.

La Cepanaf invita a la ciudadanía a participar en esta jornada y acudir con sus lomitos y michis que deberán usar correa o transportadora para una atención segura.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar el bienestar animal y fortalecer la convivencia responsable entre las familias y sus animales de compañía.