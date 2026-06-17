Comité Orgullo Puebla anuncia la 25 Marcha del Orgullo

*Exige legislación incluyente y alto a la discriminación

Desde Puebla

Integrantes del Comité Orgullo Puebla anunciaron la realización de la 25 Marcha del Orgullo LGBTQ+, que se llevará a cabo el próximo 20 de junio a partir de las 12:00 horas, con recorrido desde el Parque Recreativo La Paz hasta el zócalo de la ciudad de Puebla.

Durante la presentación del evento, los organizadores informaron que las y los participantes se concentrarán en la esquina de las calles Teziutlán Sur y Petlalcingo, en la colonia La Paz, para posteriormente avanzar por diversas vialidades de la capital poblana.

La movilización tendrá como principales demandas “Legislación Sin Omisión”, “Puebla Sin Discriminación” e “Infancias Trans Ya”, consignas con las que buscan visibilizar la necesidad de garantizar derechos plenos para las personas de la diversidad sexual y de género.

En representación del Comité Orgullo Puebla, Alan Cuamatzi destacó que la organización es una red ciudadana integrada por colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la creación de las primeras marchas del orgullo en la entidad y que desde entonces han trabajado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Explicó que el comité mantiene una agenda permanente enfocada en temas como salud, acceso a la justicia, derechos laborales y combate a la discriminación, además de otras causas relacionadas con la diversidad sexual.

Durante el anuncio, los organizadores enfatizaron que la marcha se realiza de manera autónoma e independiente de cualquier autoridad gubernamental, institución o partido político, por lo que rechazaron cualquier intento de intervención en la definición de su recorrido o en la organización del evento.

“Jamás hemos obedecido ni obedeceremos a ningún gobierno, institución o partido político”, señalaron, al tiempo de reiterar que las decisiones sobre la movilización corresponden exclusivamente a quienes integran y representan a la comunidad LGBTQ+ en Puebla.

Asimismo, rechazaron los señalamientos y expresiones de odio que han surgido en torno a la realización de la marcha, al considerar que se trata de manifestaciones que buscan desacreditar una lucha social construida durante más de dos décadas.

Los organizadores destacaron que la edición 2026 tiene un significado especial al conmemorarse 25 años de movilización y defensa de derechos en Puebla. Indicaron que el punto de salida fue elegido por su valor histórico, ya que el Parque Recreativo La Paz fue el lugar donde hace 21 años se consolidó la fundación del Comité Orgullo Puebla durante la realización de la cuarta marcha de la diversidad sexual en la entidad.

Por ello, señalaron que regresar a este sitio representa el inicio de una nueva etapa en la historia del movimiento, al tiempo que reivindica la memoria y la lucha de quienes han impulsado el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+ en Puebla.