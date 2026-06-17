Anuncia Cerqueda la Feria de Salud Mundialista para Papá

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció la realización de la “Feria de Salud Mundialista para Papá”, que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio en la explanada del palacio municipal. El propósito, señaló el funcionario, es reconocer a los padres de familia y fomentar el cuidado integral de su salud mediante actividades recreativas y de convivencia.

El alcalde informó que se trata de una jornada dinámica, deportiva y familiar que combinará servicios médicos gratuitos con actividades de entretenimiento para personas de todas las edades, enfocada en los padres de familia, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Entre los servicios gratuitos que se brindarán se encuentran consultas médicas generales, toma de glucosa, atención dental, servicios de oftalmología, vacunación contra sarampión y tétanos, así como pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis. Asimismo, los asistentes podrán acceder a servicios de barbería y masajes relajantes, además de recibir orientación educativa a través de módulos informativos del SEIEM, INEA, CMEPA (Preparatoria Abierta) y de la red de bibliotecas públicas municipales. Además, habrá una zona especial para el intercambio de estampas del Mundial de Futbol 2026.

Cabe señalar que una de las actividades más esperadas es la Gran Carrera de Botargas, en la que podrán participar personas que lleven su propia botarga, previa inscripción, que se efectuará el mismo día del evento de 11:00 a 12:00 horas y la competencia se desarrollará de 12:00 a 13:00 horas. Se premiará a los tres primeros lugares; el primer lugar obtendrá una tableta electrónica y un teléfono celular; el segundo lugar recibirá una tableta electrónica, mientras que el tercer lugar será acreedor a un teléfono celular.

Durante la feria se instalará un módulo especial para la venta de boletos del histórico “Partido de Leyendas” que jugarán América vs. Chivas, programado para el domingo 21 de junio a las 16:00 horas en el estadio Metropolitano.

El mandatario exhortó las familias de Nezahualcóyotl a participar en esta gran celebración dedicada a los padres, en un espacio que combina salud, diversión y convivencia familiar, reafirmando su compromiso con el bienestar de las y los habitantes de la urbe. Ello, dijo, refuerza la comunicación y la convivencia, fundamentales para el sano desarrollo de los nezahualcoyotlenses.