Hasta 2 mil pesos, presupuesto para regalos del Día del Padre

Toluca, Méx.- Las familias mexiquenses destinarán en promedio 2 mil pesos para celebrar el Día del Padre, fecha que dejará una derrama económica estimada en 4 mil 387 millones de pesos en el Estado de México, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Canaco Servytur).

Los artículos electrónicos y de tecnología encabezan las preferencias de compra para consentir a los papás, seguidos por ropa, calzado, accesorios, joyería, relojes y flores, productos que concentran el 40 por ciento de las ventas previstas para esta celebración.

En plazas comerciales, tiendas departamentales y establecimientos de electrónica ya se observan promociones especiales y familias recorriendo aparadores en busca del regalo ideal.

Los más solicitados van desde los relojes inteligentes y audífonos inalámbricos hasta camisas, zapatos y perfumes, los hijos buscan sorprender a los papás con algún detalle que reconozca su esfuerzo cotidiano mientras algunos optarán por un obsequio material, otros prefieren celebrar alrededor de una mesa.

Restaurantes y cafeterías también se preparan para recibir a familias enteras que aprovecharán el fin de semana para convivir y festejar a los padres, una tradición que año con año impulsa el consumo y fortalece la convivencia familiar.

Además del comercio, restaurantes y establecimientos de alimentos preparados prevén un incremento del 25 por ciento en sus reservaciones, también se espera un repunte en las ventas de bebidas, perfumería, artículos personales y servicios de esparcimiento, así como en el turismo local mediante paquetes especiales a Pueblos Mágicos y con Encanto.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2026, en México residen 22.1 millones de hombres que se identifican como padres, con una edad promedio de 47 años, de los cuales 1.1 millones son papás solteros. Ante ello, la Canaco Valle de Toluca llamó a privilegiar las compras en establecimientos formalmente establecidos para fortalecer el comercio local.