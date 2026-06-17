Reconoce Francisco Vázquez a padres trabajadores del Congreso del EdoMéx

Toluca, Méx.- En el marco del ‘Día del Padre’, que se conmemora el 21 de junio, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura del Estado de México, encabezó la celebración con este motivo en la que participaron 685 padres de familia que laboran en el Poder Legislativo.

Acompañado por Bedelia Guevara González, presidenta del Voluntariado del Congreso mexiquense, el legislador reconoció el compromiso, profesionalismo y dedicación del personal, cuya labor, aseguró, contribuye al fortalecimiento institucional y a la entrega de mejores resultados en beneficio de la población.

Resaltó que su desempeño diario es fundamental para el adecuado funcionamiento de la institución, al tiempo que cumplen una importante responsabilidad al frente de sus familias, una tarea que merece ser valorada y reconocida.

Al evento asistieron las diputadas Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Diputación Permanente; Jennifer Nathalie González López y Nelly Brigida Rivera Sánchez, de morena; Sara Alicia Ramírez de la O y María del Consuelo Estrada Plata, ambas del PT; así como Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano. También estuvieron presentes los diputados Gabriel Kalid Mohamed Báez y Javier Cruz Jaramillo, de morena; así como personas titulares de las diferentes dependencias del Poder Legislativo.