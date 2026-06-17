Detienen a pareja de presuntos “motorratones” en Toluca

Redacción

Redacción 17 junio, 2026

17 junio, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- Una pareja identificada como presuntos “motorratones” fue detenida por elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación del Robo de Vehículos (OCRA).

La captura se logró durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Primera Privada de Revolución, en la delegación Cacalomacán, donde los oficiales interceptaron a los sospechosos.

Este caso de éxito se presentó durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside el alcalde Ricardo Moreno, como parte de las acciones e informes de seguridad en el municipio.

Los detenidos, identificados como Luisa Andrea “N” y Abraham “N”, portaban al momento de la revisión un total de 21 teléfonos celulares, 19 pares de anteojos, una réplica de arma de fuego y un arma hechiza.

Asimismo, al inspeccionar la motocicleta en la que circulaban, las autoridades detectaron irregularidades y alteraciones en su número de serie, procediendo al aseguramiento de la unidad.

Luego de ser informados sobre sus derechos constitucionales, la pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía Estatal, instancia que definirá su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en otros ilícitos cometidos en la zona.