GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 17 junio, 2026

17 junio, 2026 Columnas

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Desde niño me ha gustado la fiesta, mi sangre campechana predomina en ese ánimo de reír, bailar, platicar y echar un tequila, pues la vida es para disfrutarse, no para sufrirse, pues, aunque en ocasiones los problemas nos aquejen, hay que tener buena cara y seguir adelante porque esto se va más rápido de lo que imaginamos.

Sin embargo, siempre he sostenido que la fiesta no justifica hacer estupideces, algo que lamentablemente no entienden muchos que en su euforia le faltan el respeto a los demás y hasta crímenes comenten, casos donde el alcohol, combinado con la escasa capacidad mental, puede dejar consecuencias terribles.

Con mucha indagación, vimos a través de un video, cómo tres sujetos agredieron a las madres buscadoras y a un valiente reportero que las defendió, en el Ángel de la Independencia, el pasado 11 de junio, en el marco de los festejos por la victoria de la Selección Nacional Mexicana contra Sudáfrica.

Los cobardes arrebataron una lona de búsqueda para cubrirse de la lluvia a las madres buscadoras, a quienes agredieron verbalmente, para después golpear al reportero que las defendió, una escena lamentable que no tiene justificación, además, es la fecha en la que los cobardes no han dado la cara.

Las redes sociales hicieron lo suyo e identificaron a estos tres nefastos que presuntamente llevan los nombres de LIEL NASIB, AARÓN ORTÍZ y ABRAHAM CHAYO, tres nefastos que no han tenido ni el valor de dar una disculpa, por lo que ojalá el reportero inicie su denuncia para que la justicia les ponga la mano encima y se dejen de tonterías.

En contraste, aficionados de Suecia, previo al debut de su selección en Monterrey, dieron muestras de solidaridad con el colectivo de madres buscadoras “Renacer”, algo que es simple sentido común ante aquellas y aquellos que viven un infierno por haber perdido a sus seres queridos, una tragedia que no puede seguir en México y que nos debe llamar a todos para ser más empáticos y solidarios, no como los tres nefastos del Ángel de la Independencia que esperamos tengan su castigo, pues sería injusto que el tema quedara impune.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, es de las playeras de la Selección Mexicana que se venden en las calles, cruceros, tianguis, jardines, parques y demás lugares, no sólo del Valle de Toluca, sino de todo el país y que obviamente son piratas, pues la mayoría del pueblo mexicano no tenemos para costear las playeras originales que superan los dos mil pesos.

Empresarios y comerciantes, han puesto el grito en el cielo, por lo que señalan que es una competencia desleal contra los negocios establecidos, ya que en la calle las playeras las encontramos entre los 150 y 350 pesos, precios accesibles para que los aficionados mexicanos puedan vestir la playera nacional, aunque sea de mala calidad.

Los propietarios de los establecimientos formales reconocen que la proliferación de mercancía apócrifa representa una competencia desleal, ya que ellos deben cubrir impuestos, renta y otros gastos operativos, además de adquirir productos oficiales o autorizados, algo en lo que tienen razón, pero que en los hechos es muy complicado frenar.

No sólo pasa con la Selección de México, sino con los equipos locales, donde las playeras y accesorios se venden a precios altos, lo que provoca que la piratería prolifere, algo que debería analizar la Legión del Mal de la Federación Mexicana de Futbol y los equipos, antes de contratar marcas caras y ostentosas que están fuera del alcance de la mayoría de la gente, por lo que entiendo a los comercios establecidos, sus pérdidas económicas, pero también entiendo a la gente que no tiene para pagar más de dos mil pesos para tener una playera y mucho menos para comprarle a sus familias.

Y VA DE CUENTO

En el Club Toluca, están disfrutando del sauna el mexicano POLO MONTES DE OCA, el colombiano JUAN CARLOS MATURANA y el argentino CHRISTIÁN PIRIZ, cuando en eso suena un elegante anillo del mexicano POLO, quien se lo lleva a la boca y empieza una importante llamada de negocios, por lo que termina y cuelga ante la mirada de los otros dos hombres, a los que les dice que es lo último en tecnología de comunicación.

Un par de minutos después, suena el piercing de la oreja del colombiano MATURANA, por lo que lo aprieta y empieza a hablar sobre las acciones de la Tienda TresB en la bolsa de valores, por lo que termina, cuelga y les dice que es lo último en tecnología de comunicación.

El argentino PIRIZ, todo apañado, se levanta para mejor salirse, se le cae la toalla y cuando pretende levantarla se le ve un papel en el trasero, por lo que el mexicano le comenta: Disculpe, usted tiene un papel en el culo.

Y el argentino le responde: Ah, sí, ya me había dado cuenta, Che, es que está llegando un fax, es lo último en tecnología de comunicación.

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]