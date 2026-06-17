Aumenta 5.1% movilidad en transporte urbano

Toluca, Méx.- Durante el pasado mes de abril, un total de 244.1 millones de personas utilizaron los sistemas de transporte urbano de las principales zonas metropolitanas del país, cifra que representó un incremento anual de 5.1 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), los sistemas de transporte registraron además un recorrido acumulado de 46.5 millones de kilómetros, equivalente a un crecimiento de 3.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que integra las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, se movilizaron 179.2 millones de usuarios, un aumento anual de 6 por ciento. En esta región, las unidades recorrieron 30.9 millones de kilómetros, 4 por ciento más que un año antes.

El reporte señala que Guadalajara registró 26.8 millones de pasajeros, mientras que en León se trasladaron 13.7 millones y en Monterrey 12.1 millones. En contraste, Acapulco y Ciudad Juárez reportaron disminuciones en el número de usuarios respecto a abril de 2025.

Por sistema de transporte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro encabezó la lista con 100.4 millones de pasajeros, seguido del Metrobús, con 34.9 millones, y el Optibús de León, con 13.7 millones de usuarios. En cuanto a distancia recorrida, el Cablebús de la Zona Metropolitana del Valle de México acumuló 9.3 millones de kilómetros, por encima del Metrobús con 5.4 millones y del Optibús con 4.2 millones.

El INEGI indicó que estas cifras son preliminares y forman parte del monitoreo mensual sobre la movilidad urbana en las principales ciudades del país.