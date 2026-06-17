SIN TON NI SON

Francisco Javier Escamilla

Francisco Javier Escamilla 17 junio, 2026

17 junio, 2026 Columnas

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Francisco Javier Escamilla Hernández

He tocado el tema de la inteligencia artificial, lo que pudiera parecer algo mágico o increíble. Ahora he terminado de releer un antiguo libro que menciona muchas cosas realmente increíbles, pero ¿pueden suceder? Les invito a leerlo y reflexionar.

Publicado en 1956, El tercer ojo es una de las obras más conocidas de Lobsang Rampa y ha despertado tanto admiración como controversia desde su aparición. Presentado como una autobiografía, el libro narra la supuesta infancia y formación espiritual de un joven tibetano destinado a convertirse en lama. Más allá de las dudas sobre la verdadera identidad de su autor y la autenticidad de los acontecimientos relatados, la obra ha conservado su atractivo debido a las profundas reflexiones que plantea sobre la espiritualidad, el conocimiento interior y el sentido de la existencia humana.

La historia describe la vida de Tuesday Lobsang Rampa, nacido en una familia acomodada del Tíbet y sometido desde muy temprana edad a una estricta disciplina monástica. A través de sus experiencias en monasterios, el protagonista recibe enseñanzas relacionadas con la meditación, la reencarnación, la proyección astral y la percepción de dimensiones invisibles para la mayoría de las personas. El episodio más conocido del libro es la apertura simbólica del “tercer ojo”, realizada mediante un procedimiento ritual que supuestamente permite desarrollar facultades psíquicas y acceder a una comprensión más profunda de la realidad.

Uno de los principales méritos de la obra radica en su capacidad para despertar la curiosidad por las tradiciones filosóficas y religiosas de Oriente. En una época en que el conocimiento sobre el budismo tibetano era limitado en Occidente, El tercer ojo acercó a miles de lectores a conceptos como el karma, la compasión, la continuidad de la conciencia y la búsqueda de la iluminación espiritual. Aunque muchas de las prácticas descritas no corresponden fielmente a las enseñanzas del budismo tibetano, el libro logró difundir el interés por formas alternativas de entender la mente y el universo.

Desde una perspectiva literaria, El tercer ojo puede interpretarse como una alegoría sobre el despertar de la conciencia. El tercer ojo no necesariamente representa una capacidad sobrenatural, sino la posibilidad de mirar más allá de las apariencias, cuestionar las certezas establecidas y desarrollar una comprensión más amplia de uno mismo y del mundo. En una sociedad dominada por el materialismo y la inmediatez, la obra invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la vida interior y de reconocer que el conocimiento no siempre se limita a aquello que puede medirse o comprobarse científicamente.

En definitiva, El tercer ojo sigue siendo un libro capaz de suscitar preguntas esenciales sobre la espiritualidad, la identidad y los límites del conocimiento humano. Independientemente de las polémicas que rodean a su autor, la obra conserva un lugar destacado dentro de la literatura esotérica del siglo XX por su capacidad para estimular la imaginación y promover la búsqueda personal de significado.

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