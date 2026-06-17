Aseguran predio con madera ilegal en Xonacatlán

Redacción

Redacción 17 junio, 2026

17 junio, 2026 Policía

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Xonacatlán, Méx.- Para combatir la tala clandestina y el comercio ilegal de recursos forestales, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuraron temporalmente un predio probablemente utilizado como centro de almacenamiento y transformación de materia prima forestal.

Derivado de una denuncia ciudadana sobre la aparente sustracción de madera en zonas protegidas, efectivos de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), de la Coordinación de Grupos Tácticos de esta dependencia estatal, desplegaron un operativo interinstitucional, acciones emanadas de las Mesas de Paz, con las fuerzas federales en el municipio de Xonacatlán.

Al realizar recorridos de vigilancia, ubicaron un establecimiento en la colonia Celso Vicencio y tras una inspección, las fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron recursos forestales consistente en 15 mil 536 metros cúbicos de madera en rollo de la especie pino, 45 mil 270 metros cúbicos de madera en rollo de la especie oyamel y 12 mil 941 metros cúbicos de madera aserrada.

En el lugar también se aseguró de forma precautoria maquinaria industrial pesada y herramientas utilizadas para la producción, consistentes en dos torres de aserrío y un carro porta trozas, así como una camioneta de carga.

Tanto el inmueble clausurado como las herramientas, el vehículo y la materia prima forestal quedaron bajo el resguardo oficial y la estricta disposición de las autoridades federales competentes para dar inicio a las carpetas de investigación y procedimientos administrativos correspondientes.

Con estas acciones, la SSEM, en coordinación con las fuerzas federales y ambientales de la nación, refrenda su compromiso de preservar las zonas boscosas de la entidad y combatir los delitos de orden ambiental que vulneran el patrimonio natural de las y los mexiquenses.