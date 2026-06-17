Puebla elevó meta de construcción de viviendas de 48 mil a 75 mil

Desde Puebla

El estado de Puebla elevó en un 53% la meta de construcción de casas, pues pasó de 48 mil a 75 mil como parte del programa “Vivienda para el Bienestar”.

Fue notificado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante la mañanera de este miércoles por el director del Infonavit, Octavio Romero.

Destacó que este día se hizo la entrega de 96 de las 832 casas que se están construyendo en la zona de Lomas de San Miguel, en Puebla capital.