Vinculan a probable coautor de doble homicidio en Iztapalapa

Iztapalapa, Méx.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Kevin “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre y una adolescente, ocurrido el 23 de agosto de 2024 en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, un hombre y una adolescente se encontraban en la vía pública cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por dos personas que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. A consecuencia de las lesiones, las víctimas perdieron la vida.

A partir del análisis de imágenes de cámaras particulares y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), así como de entrevistas y diligencias de reconocimiento, el agente del Ministerio Público logró identificar a Donovan “N” como probable autor material de los disparos y a Kevin “N” como probable conductor de la motocicleta utilizada para llegar y huir del lugar.

Asimismo, las indagatorias permitieron establecer que ambos formaban parte de un grupo conocido como “Los Güeros”. Con los datos de prueba recabados, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra ambos imputados.

Entre las acciones para localizar a los probables responsables, se estableció el paradero de Donovan “N”, quien fue aprehendido el 28 de febrero de 2025 en la misma demarcación donde ocurrieron los hechos. El 5 de marzo del mismo año, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de ambas víctimas.

La investigación continuó para localizar al segundo probable implicado. Derivado de diligencias posteriores, se obtuvo información de que Kevin “N” se había trasladado al estado de Aguascalientes. A partir de ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron labores de seguimiento que permitieron localizarlo en esa entidad y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, lo aprehendieron el 11 de junio pasado.

Los dictámenes periciales y otros elementos de prueba presentados durante la audiencia celebrada este miércoles 17 de junio, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Kevin “N”. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los probables implicados en los hechos se encuentran sujetos a proceso penal. Este resultado es producto de una investigación que permitió reconstruir la mecánica de la agresión, identificar a los probables responsables, localizarlos y llevarlos ante la justicia para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en este comunicado son consideradas inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.