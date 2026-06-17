Promueven cultura de equidad y cuidado mutuo en la planeación familiar en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- “El Gobierno de Huixquilucan impulsa una cultura de equidad y cuidado mutuo, en la planeación del hogar, se trata de la “Jornada de Vasectomías sin Bisturí”, que se realiza a través Sistema Municipal DIF, en el Hospital Mater Dei, ubicado dentro del Complejo Rosa Mística”, informó la alcaldesa, Romina Contreras Carrasco.

Dijo que, en la celebración del Día del Padre, además de promover la paternidad responsable, se trata de acercar servicios de salud reproductiva a la población y apoyar la economía familiar.

Durante esta campaña, 37 hombres de distintas localidades de Huixquilucan recibieron atención médica especializada y gratuita para someterse a un procedimiento anticonceptivo definitivo de mínima invasión y de manera gratuita, el cual destaca por su seguridad y rápida recuperación, toda vez que la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente con más del 99 por ciento de efectividad, consolidándose como una opción ideal y responsable para aquellos hombres que ya han cumplido con sus metas de planificación familiar.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, afirmó que el objetivo, es consolidar a Huixquilucan como un territorio con servicios de salud de excelencia, donde los hombres también encuentren alternativas accesibles y seguras para cuidar de su salud integral y participar activamente en las decisiones del hogar.

“Nuestra prioridad es fortalecer el acceso gratuito a servicios médicos de alta especialidad, por lo que, al acercar estos procedimientos seguros y definitivos en el Complejo Rosa Mística, no solo cuidamos la salud de la población, sino que respaldamos directamente la economía de las familias”, dijo la alcaldesa Romina Contreras.

Informo, que través de la Dirección de Servicios Médicos de Huixquilucan, se realizan de manera permanente este tipo de iniciativas de salud pública, las cuales buscan concientizar a los varones sobre la importancia de su rol activo en la toma de decisiones reproductivas, el autocuidado y la construcción de un entorno armónico para el desarrollo integral de sus familias.

Debido a la excelente respuesta por parte de los huixquiluquenses, el Sistema Municipal DIF, llevará a cabo otra “Jornada de Vasectomías sin Bisturí” en el mes de noviembre del año en curso, por lo que invita a los interesados a mantenerse pendientes de las páginas oficiales del organismo o del gobierno municipal.

Para obtener mayores informes, programar una valoración médica previa o conocer los requisitos de las próximas jornadas, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan pone a disposición el teléfono de la Clínica Mater Dei: 55 8284 2635, o bien, las instalaciones del Complejo Rosa Mística, ubicado en la Carretera Huixquilucan – San Ramón.