Senador Enrique Vargas impulsa reforma en materia deportiva

Ciudad de México.- El vice coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que los deportistas mexicanos tengan acceso a apoyos económicos, técnicos y logísticos, en condiciones de equidad, no discriminación y suficiencia.

El Senador comentó que apenas el 0.1 por ciento del presupuesto total de México se destina al deporte, por lo que más del 60 por ciento de los atletas mexicanos de alto rendimiento tienen dificultades para financiar su participación en eventos internacionales.

Con esta iniciativa -dijo- se evitar que nunca más un atleta vea truncado su sueño de representar a su país por falta de recursos y los deportistas mexicanos que participen en eventos internacionales reciban el apoyo económico, logístico e institucional necesario para potenciar su desarrollo en estas justas, que lleven el nombre de México en alto.

El senador por el Estado de México, explicó que a pesar de que el deporte representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas y es un instrumento de cohesión social, salud pública y procesión internacional de los países, miles de atletas de alto rendimiento y talentos emergentes enfrentan barreras estructurales como la falta de recursos económicos, que limitan su participación en competencias internacionales.

Explicó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), más del 60 por ciento de los deportistas de alto rendimiento, han reportado dificultades para financiar sus participaciones en eventos internacionales, pues esto incluye el pago de transporte, alimentación, hospedaje, inscripciones y equipo especializado, entre otros, lo que hace necesario que el Estado mexicano apoye a estos talentos.

“El gasto público en deporte representa menos del 0.1 por ciento del presupuesto total federal, lo que resulta insuficiente frente a las necesidades reales de este sector. Esta falta de apoyo institucional ha derivado en múltiples casos documentados de atletas que recurren a colectas públicas, rifas o financiamiento personal para poder representar a nuestro país. Este fenómeno no solo evidencia una falla estructural del Estado, sino que también pone en desventaja competitiva a nuestros deportistas frente a sus pares nacionales”, aclaró.

Enrique Vargas indicó que, ante esta situación, su iniciativa busca atender esta problemática mediante la creación de mecanismos claros, transparentes y obligatorios para garantizar apoyos económicos y logísticos a los deportistas que representan a México en justas internacionales, toda vez que establece la obligación para que las autoridades deportivas cubran los gastos esenciales y plantea incorporar criterios de transparencia, rendición de cuentas y equidad en la asignación de estos atletas, priorizando a aquellos con méritos comprobados y limitaciones financieras.

“México no puede quedarse atrás. Es necesario transitar hacia un modelo de política deportiva que garantice condiciones dignas para nuestros atletas y reconozca su papel como embajadores del país, pues en Acción Nacional consideramos que el deporte no es solo una actividad recreativa, sino que es una herramienta de transformación social, disciplina personal y construcción de ciudadanía”, sostuvo.

La reforma impulsada por el senador Enrique Vargas contempla el promover la participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, y garantizar el acceso a apoyos económicos, técnicos y logísticos, en condiciones de equidad, no discriminación y suficiencia, como recursos económicos directos, transporte nacional e internacional, hospedaje y alimentación, inscripción a competencias, seguro de gastos médicos apoyo técnico y multidisciplinario.

Además, prevé que la CONADE tenga la atribución de establecer mecanismos de apoyo para facilitar la participación de los deportistas en competencias internacionales y será la responsable de integrar un padrón de beneficiarios, publicar periódicamente los apoyos otorgados, establecer mecanismos de evaluación y garantizar la fiscalización de estos recursos.