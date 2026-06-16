Ambulancias donadas por la “Fundación Lazos” reforzarán atención de emergencias: Montaño

Atizapán, Méx. – Acompañado por Pepe Couttolenc, presidente del PVEM en el Estado de México, Luis Montaño, presidente de la “Fundación Lazos que Mueven”, hizo entrega de 4 ambulancias Cruz Roja Mexicana Delegación Atizapán de Zaragoza.

El evento se realizó durante la conmemoración del Día del Socorrista, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias médicas y rescates en el municipio y sus áreas conurbadas.

La entrega de las unidades representa un importante respaldo a la capacidad operativa de la institución humanitaria, que diariamente atiende accidentes, traslados médicos y llamados de auxilio de la población.

Durante el acto, Luis Montaño, acompañado de Lulú Romero, destacó la labor que realizan las y los socorristas, paramédicos, voluntarios y personal de la Cruz Roja, quienes intervienen en situaciones donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Estas ambulancias representan mucho más que unidades de emergencia: Representan esperanza en movimiento, solidaridad en acción y la posibilidad de llegar a tiempo cuando una vida está en riesgo”, expresó.

Recordó que hace algunos meses la “Fundación Lazos que Mueven” entregó una primera ambulancia a la institución y aseguró que esta nueva donación refrenda el compromiso de mantener una colaboración permanente en beneficio de la comunidad.

“Y es precisamente aquí donde cobra sentido el lema de la Cruz Roja Mexicana para este año: “Esto que ves, lo hacemos juntos, porque cuando una ambulancia llega a tiempo, lo hacemos juntos”, afirmó Montaño.

Destacó que ninguna comunidad sale adelante sola y, que, por eso, la fundación seguirá impulsando acciones que fortalezcan a la comunidad en Atizapán.

Por su parte, Alfonso Salas Lomelí, Coordinador General Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, afirmó que la donación fortalecerá significativamente la capacidad de respuesta de la institución.

“Cada ambulancia que hoy recibimos no es solo un vehículo; es una oportunidad más para llegar a tiempo, para brindar atención digna y para hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, subrayó.

En su participación, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, destacó que las unidades donadas por la fundación permitirán atender una mayor cantidad de emergencias y reducir los tiempos de respuesta.

“Recibimos cuatro ambulancias, pero en realidad recibimos miles de esperanzas. Estas unidades nos ayudarán a acortar los tiempos de atención en momentos en los que los minutos se sienten como horas”, señaló.

El directivo explicó que, en promedio, una ambulancia realiza alrededor de seis servicios diarios, por lo que el fortalecimiento del parque vehicular representa una mejora sustancial para la atención de la población.

El evento contó también con la presencia del presidente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, Pepe Couttolenc, quien reconoció el valor de las aportaciones ciudadanas y privadas a instituciones de asistencia como la Cruz Roja.

“Son pocos los empresarios que deciden devolver algo a la comunidad. Este apoyo tendrá un impacto directo en miles de personas que requerirán atención médica de emergencia”, expresó.

Las cuatro ambulancias serán incorporadas de manera inmediata a las labores operativas de la Cruz Roja Mexicana en la región y estarán destinadas a la atención de urgencias médicas, rescates y traslados, fortaleciendo la cobertura de los servicios prehospitalarios en Atizapán de Zaragoza y municipios cercanos.

Con esta donación, la “Fundación Lazos que Mueven” y la Cruz Roja Mexicana consolidan una alianza orientada a fortalecer la atención de emergencias y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.