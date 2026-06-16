SAT despliega oficinas móviles en 23 estados

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, pondrá en marcha una nueva jornada nacional de atención mediante su programa de Oficina Móvil, con presencia en 23 entidades federativas del país del 15 al 19 de junio, como parte de su estrategia para acercar servicios fiscales a la población.

De acuerdo con la autoridad fiscal, durante esta semana se prevé la realización de alrededor de 13 mil trámites y la atención de aproximadamente 5 mil 670 personas, principalmente en comunidades alejadas, aunque también en zonas urbanas donde se busca facilitar el acceso a servicios sin necesidad de desplazamientos largos o costosos.

Los módulos itinerantes operarán de lunes a jueves en un horario de 9:00 a 17:00 horas, mientras que el viernes el servicio concluirá a las 15:00 horas. Entre los trámites disponibles se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación y renovación de la firma electrónica (e.firma), la impresión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), así como orientación fiscal para los contribuyentes.

El SAT destacó que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades federales y locales, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, especialmente en regiones donde el acceso a oficinas fijas es limitado.

La Oficina Móvil tendrá presencia en diversas entidades del país con sedes en municipios estratégicos. En el sureste, por ejemplo, en Chiapas se instalarán módulos en Cacahoatán y Cintalapa de Figueroa; mientras que en Veracruz operará en Jáltipan. En Oaxaca, el servicio llegará a San José del Progreso.

En el Bajío y centro del país, se brindará atención en localidades de Michoacán como José Sixto Verduzco, Tancítaro, Susupuato, Teretán y Maravatío de Ocampo, además de municipios de San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo.

En el norte del país, los módulos estarán presentes en entidades como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, mientras que en el occidente se instalarán en Jalisco, Nayarit y Colima.

Asimismo, en el sureste turístico y peninsular se contempla atención en Quintana Roo, con un módulo en Isla Mujeres, y en Baja California Sur, donde se sumará a actividades de ferias de empleo.

El SAT informó que algunas de las oficinas móviles participarán en eventos como ferias de empleo, caravanas de servicios y programas de bienestar, lo que permitirá atender a población joven, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

En entidades como Michoacán, por ejemplo, los módulos se integrarán al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mientras que en otros estados formarán parte de ferias de empleo e inclusión laboral.

Con este despliegue, la autoridad fiscal busca fortalecer la presencia institucional en territorio nacional y reducir las barreras de acceso a trámites esenciales, especialmente en comunidades donde el traslado a oficinas tradicionales representa un costo adicional para los contribuyentes.