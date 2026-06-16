Reciben Gabinete, Poderes del Estado y Organismos Autónomos, alcancías del Teletón

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer la recaudación en favor de niñas y niños con discapacidad, cáncer o autismo, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó en el Palacio de Gobierno la entrega de alcancías de la Fundación Teletón a integrantes del Gabinete estatal, así como a representantes de los Poderes del Estado y organismos autónomos.

Durante el acto, se informó que esta acción forma parte del arranque de la colecta anual de la Fundación Teletón, mediante la cual se busca promover la participación solidaria de las instituciones públicas mexiquenses para apoyar la operación y fortalecimiento de los centros de rehabilitación infantil.

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIF Estado de México), Karina Labastida Sotelo, destacó que en cada dependencia del gobierno estatal se colocarán alcancías para facilitar las donaciones de servidoras y servidores públicos, además de la distribución de más de 11 mil alcancías que recorrerán distintos puntos de la entidad durante la campaña.

“Desde el gabinete, el Congreso, el Poder Judicial y los organismos autónomos nos sumamos para apoyar a niñas y niños con discapacidad. Cada aportación hace la diferencia”, expresó la funcionaria, al subrayar la importancia de la coordinación institucional para fortalecer esta causa.

De acuerdo con la información oficial, del 22 al 28 de septiembre las dependencias entregarán al DIF Estado de México lo recaudado en las 613 alcancías correspondientes a la Campaña de Boteo Teletón 2026. Los recursos serán destinados a ampliar la cobertura de atención para personas con discapacidad en la entidad.

El Estado de México se ha consolidado como una de las entidades con mayor recaudación a nivel nacional en esta campaña, además de contar con una de las infraestructuras más relevantes del sistema Teletón en el país, con tres centros de atención ubicados en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Estos espacios forman parte de la red de atención de la Fundación Teletón, donde se brinda rehabilitación integral a niñas, niños y adolescentes mexiquenses. De acuerdo con cifras oficiales, más de 36 mil menores han recibido apoyo en estos centros, lo que ha permitido mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Con estas acciones, el gobierno estatal reiteró su compromiso de impulsar esquemas de participación social que fortalezcan la atención a sectores prioritarios y promuevan la solidaridad como eje de transformación social en la entidad.