Familiares de afectados por falla en juego mecánico piden sancionar a los responsables

Toluca, Méx.- Familiares de las personas que se vieron afectadas por el accidente que sufrieron en los juegos mecánicos durante una feria patronal en la comunidad de San Francisco Cuaxusco, del municipio de Metepec, el pasado 14 de junio, exigen justicia y que se castiguen tanto a los que operan los juegos y a quienes dieron permiso sin las medidas de seguridad necesarias.

Familiares de las tres personas que resultaron afectadas, destacaron que el operador del juego mecánico no bajó la velocidad del mismo, a pesar de que los usuarios pedían que lo hiciera. Lo anterior ocasionó que se viera afectada una menor de 14 años, un joven de 19 años y una mujer de 40 años.

La menor sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanece intubada en terapia intensiva, el joven de 19 años ya fue dado de alta con una lesión en la rodilla y la mujer de 40 años está bajo observación médica.

Informaron que las primeras investigaciones señalan que la polea encargada de controlar la velocidad, no era la adecuada y que no existe una póliza de seguro que garantice la protección de los usuarios, y que se trató de una falla mecánica.

Mientras tanto, hasta el momento se encuentran detenidos Marcelino “N”, dueño de los juegos mecánicos y Salvador “N”. El operador del juego mecánico que está siendo investigados por su presente responsabilidad en el accidente.

Finalmente, los familiares de los afectados piden se investigue y sean castigados, quienes no supervisaron la operación de los juegos mecánicos, y también si hay una póliza para pagar los daños.