México suma tres victorias en Copa Mundial de Boxeo

Redacción

Redacción 16 junio, 2026

16 junio, 2026 Deportes

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Guiyang, China.- La selección nacional de boxeo firmó una jornada perfecta este martes al conseguir tres victorias en igual número de combates durante la Copa Mundial de Boxeo que se celebra en Guiyang, China.

La actuación más destacada corrió a cargo de la olímpica en París 2024 y medallista mundial de plata, Fátima Herrera, quien confirmó el gran momento deportivo que atraviesa al imponerse por decisión unánime (5-0) a la representante local Xiong Guanyun.

Los jueces otorgaron tarjetas de 30-27, 30-27, 30-27, 30-27 y 29-28, resultado que le permitió avanzar a las semifinales y asegurar, al menos, la medalla de bronce en la división de los 48 kilogramos femenil. La potosina enfrentará a la india Jyoti Jyoti el próximo 19 de junio en busca de su pase a la final.

En la rama varonil también llegaron buenas noticias para la delegación nacional, Hugo Yair Barrón Leal (65 kg) se llevó la victoria por Réferi Suspende Combate (RSC) en el primer asalto frente al singapurense Caelan James Clark. El duranguense avanzó a la ronda de dieciseisavos de final, donde enfrentará el próximo 18 de junio al iraní Ali Habibinezhad, quien accedió a esta instancia por bye.

Por su parte, Christopher Santos Mancilla (55 kg) derrotó por decisión unánime al alemán Ali El Sari, con tarjetas de 30-26, 29-27, 28-28, 29-27 y 28-28, para sumar un triunfo más para México en la competencia. El mexicano continuará su participación en la ronda de dieciseisavos de final, donde se medirá este 17 de junio al mongol Bilguunsaikhan, quien también avanzó por bye.

La actividad para la selección nacional continuará este 17 de junio con la participación de las últimas dos pugilistas mexicanas que faltan por debutar en el certamen organizado por World Boxing; Paula Jazmín Hernández Cortés (60 kg) enfrentará a la china Yang Chengyu, mientras que Darianne Hernández Olvera (65 kg) se medirá ante la iraní Sarina Naghsh.