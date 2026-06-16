Recibe Martha Camacho la alcancía Teletón en representación del Congreso

Toluca, Méx.- La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México, recibió, en representación del Poder Legislativo estatal, la alcancía Teletón durante la entrega de alcancías al gabinete legal y ampliado, así como a los poderes del Estado y organismos autónomos. Esta iniciativa, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca promover la participación del sector público en la colecta anual de la Fundación Teletón, en beneficio de las personas con discapacidad.

Tras recibir su alcancía en el Palacio de Gobierno estatal, en Toluca, la legisladora destacó que la solidaridad con quienes más lo necesitan también se fortalece desde las instituciones. En este sentido, afirmó que el Congreso mexiquense se suma a esta noble causa con responsabilidad y compromiso, convencido de que cada aportación se traduce en esperanza, rehabilitación e inclusión para miles de personas y familias del Estado de México.

En el evento, la gobernadora Delfina Gómez detalló que quienes colaboran en la colecta recorrerán los 125 municipios para recaudar donativos monetarios de la población en apoyo de esta organización sin fines de lucro, dedicada a brindar atención integral y de calidad a personas con discapacidad, cáncer y autismo, para promover el desarrollo de su máximo potencial, así como su inclusión en la sociedad.

Cabe apuntar que el pasado 8 de junio la gobernadora dio el banderazo formal del inicio de esta campaña, y que del 22 al 28 de septiembre las dependencias entregarán al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México los recursos recaudados, que serán utilizados para contribuir a la ampliación de la atención de personas con discapacidad.

En México la fundación opera 28 centros de rehabilitación infantil Teletón, de los cuales tres se ubican en esta entidad: Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec.