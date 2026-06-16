Diputada Azucena Huerta consolida colaboración con Taipéi en atención a la discapacidad

Zinacantepec, Méx.- Como resultado de las gestiones realizadas por la Diputada Federal del Distrito 40 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Azucena Huerta Romero, el próximo 19 de junio se llevará a cabo la entrega de más de 300 aparatos de movilidad asistida en beneficio de personas con discapacidad y adultos mayores de los municipios de Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Temoaya y Zinacantepec.

La entrega será encabezada por la Excelentísima Señora Violeta Hsu, Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, quien realizará una visita de trabajo al municipio de Zinacantepec para formalizar este importante apoyo humanitario destinado a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Los apoyos consisten en sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas, los cuales serán distribuidos entre personas mayores de 18 años que presentan alguna discapacidad o dificultades de movilidad, previamente identificadas mediante un trabajo coordinado con autoridades municipales y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La gestión de este apoyo inició en 2025 por iniciativa de la Diputada Federal Azucena Huerta Romero ante la representación de Taiwán en México, encabezada en ese momento por el entonces embajador Armando Cheng. Gracias a la continuidad de las gestiones y a la disposición de la actual Representante, Violeta Hsu, fue posible concretar esta acción de cooperación en beneficio de las familias del Distrito 40.

Para garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, se realizaron diversas reuniones de coordinación con las autoridades de los municipios beneficiados y con los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social locales, quienes participaron en la identificación y validación de las personas beneficiarias.

Con esta acción, la Diputada Federal Azucena Huerta Romero refrenda su compromiso con la atención de los grupos vulnerables y con la promoción de iniciativas que fortalezcan la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las familias mexiquenses.

La entrega de estos aparatos funcionales representa un esfuerzo conjunto entre instituciones y actores comprometidos con la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y sensible a las necesidades de quienes enfrentan condiciones de discapacidad o movilidad reducida.