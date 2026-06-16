Mundial 2026 registra su primer incidente entre aficionados

Nueva York, Estados Unidos.- La pasión por el futbol se salió de control previo al debut de Argentina y Argelia en la Copa del Mundo 2026, luego de que aficionados de ambas selecciones protagonizaran una pelea en pleno Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

El incidente ocurrió durante una concentración de seguidores de ambos países que se reunieron para alentar a sus selecciones antes de su presentación en el Grupo J. Lo que comenzó como una celebración mundialista terminó convirtiéndose en una confrontación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En diversos videos compartidos por usuarios se observa a decenas de aficionados intercambiando empujones y golpes en medio de una multitud. Aunque algunas personas intentaron intervenir para calmar los ánimos, la tensión continuó durante varios minutos hasta que elementos de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación.

Las imágenes han generado preocupación debido a que se trata del primer incidente importante entre aficionados durante el torneo.

Las causas exactas del enfrentamiento permanecen sin confirmarse. En redes sociales han surgido distintas versiones que señalan a seguidores argentinos como presuntos responsables de iniciar la confrontación. Algunos testimonios indican que una aficionada habría arrojado un objeto hacia un grupo de argelinos, mientras que otros aseguran que la discusión comenzó de manera colectiva y fue escalando hasta llegar a los golpes.

El enfrentamiento ocurrió apenas unas horas antes del compromiso entre Argentina, vigente campeona del mundo, y Argelia, selección que busca convertirse en una de las sorpresas del certamen.

La organización del Mundial ha destacado durante los primeros días del torneo el ambiente familiar y multicultural que se vive en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, este episodio encendió las alertas de seguridad de cara a los próximos encuentros, donde se espera la presencia de miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.