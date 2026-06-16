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Redacción 16 junio, 2026

16 junio, 2026 Columnas

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Por Roberto Desachy Severino

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Tolerancia, paz e inclusión, los muy necesarios mensajes de Víctor Sánchez y Alejandro Armenta

Uno, Víctor Sánchez Espinosa, es arzobispo de Puebla y, por ende, lleva 17 años entre los personajes más poderosos e influyentes de la entidad, como lo demostró el domingo pasado, cuando cumplió 50 años en el sacerdocio y reunió no solamente a la mayoría de los políticos poblanos de todos los partidos, sino también a la jerarquía vaticana, incluyendo al nuncio apostólico, Joseph Spiteri: https://desdepuebla.com/2026/06/14/video-arzobispo-victor-sanchez-reunio-a-la-clase-politica-poblana/

Alejandro Armenta es gobernador de Puebla, hombre de izquierda de toda la vida y, como tal, ha defendido causas diferentes a las de la iglesia católica en temas como los matrimonios igualitarios, la despenalización del aborto, la adopción homoparental etc: https://desdepuebla.com/2020/11/03/con-mas-de-2-anos-de-atraso-el-congreso-local-avala-los-matrimonios-igualitarios-en-puebla/

Pero el pasado domingo pasado, sin palabras, porque no las necesitaron, el arzobispo y el gobernador de Puebla enviaron una clara señal de tolerancia, paz e inclusión cuando llegaron juntos al seminario palafoxiano por el medio siglo de Víctor Sánchez Espinosa como prelado: https://desdepuebla.com/2026/06/14/video-arzobispo-victor-sanchez-reunio-a-la-clase-politica-poblana/

En su mensaje, el jerarca católico lo dijo claramente: “Es bueno para Puebla que nos vean juntos, la concordia y reconciliación son posibles, tenemos que priorizar la inclusión, justicia y paz”. Y en una época llena de confrontación, discordia y polarización, ¡que bueno para la entidad que dos de sus personajes más poderosos, influyentes y populares hayan enviado esta señal de respeto y aceptación mutuas!.

¿BENDICIONES O SEÑALES?

El evento en cuestión sirvió para recibir y/o mandar muchas señales o bendiciones. Por ejemplo, el ex gobernador y actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, dejó muy en claro que NO PARTICIPARÁ DE NINGUNA MANERA en los comicios concurrentes del año entrante.

El que seguramente sí se muere por participar en 2027, aunque no necesariamente como candidato, sino colocando o reteniendo a su gente, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, no estuvo en el encuentro, aunque ignoro si su ausencia se debió a que no lo invitaron o él decidió no asistir.

Laura Artemisa García dio un improvisado mensaje al arzobispo, mientras sus rivales por la candidatura de la 4T a la presidencia municipal de Puebla, Gaby “bonita” Sánchez y Celina Peña, se mostraron muy cercanas entre ellas. ¿Tendrán una alianza para descarrilar a la titular de la secretaría de Bienestar?.

Solo es pregunta.

https://youtube.com/shorts/BMT06FiAPoE?si=GybRNVetQU3cr5Oc- video