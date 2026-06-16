Presentan función de lucha libre a beneficio de la Cruz Roja Toluca

Toluca, Méx.- Más allá de los golpes, las llaves y las emociones sobre el cuadrilátero, la próxima función del Templo de la Lucha Libre tendrá un objetivo especial: apoyar a la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca mediante una velada que reunirá a reconocidas figuras del pancracio nacional el próximo 26 de junio en el Gimnasio Agustín Millán.

La función estará encabezada por la disputa de la primera Copa del Templo de la Lucha Libre, un cuadrangular de pesos completos que promete sacar chispas entre Fresero Jr., Texano Jr., DMT Azul y Pig Destroyer. Los cuatro gladiadores cuentan con amplia experiencia y rivalidades previas, por lo que se espera una batalla intensa para definir al primer campeón de este certamen.

Sin embargo, el espectáculo deportivo también busca generar un impacto positivo en la comunidad. Los organizadores informaron que parte de la iniciativa está enfocada en respaldar las labores de la Cruz Roja Toluca, institución que diariamente brinda atención médica y servicios de emergencia a la población. Por ello, los boletos también podrán adquirirse en las instalaciones de la delegación ubicadas en Jesús Carranza.

La cartelera contará además con una lucha semifinal entre Súper Nova y Sureño frente a Pig Pool y Pig Destructor, combate que reunirá a exponentes de gran tonelaje. En otro de los encuentros más atractivos de la noche, el toluqueño Rey Esnayder hará equipo con Zoom Driver y Alas de Oro para enfrentar a Ozono, Hijo de Pentagon Black y Violencia Jr.

Las mini estrellas también tendrán actividad con el duelo entre Micro Tigrillo y Maguito Oscuro ante King Charrito y Doggy. La función iniciará con la participación de Dragón de Fuego Jr., Iron Kid y Sexy Boys frente a Los Insectos, mientras que el reconocido referee Don Pato será el encargado de impartir justicia.

Los boletos tienen precios que van desde los 150 pesos para niños en grada general y 250 pesos en entrada general para adultos, además de localidades preferentes. La invitación está abierta para disfrutar de una noche de lucha libre y, al mismo tiempo, contribuir a una causa que beneficia a toda la comunidad.