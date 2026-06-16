Familia de Ana Leydi llegó a León; trasladan cuerpos de su mamá y hermano a Otzolotepec

Otzolotepec, Méx.- La familia de Ana Leydi, de 12 años, ya se encuentra con la menor en León, Guanajuato, mientras que los cuerpos de su madre, Mónica, de 31 años, y de su hermanito José Antonio, de nueve años, fueron trasladados al municipio de Otzolotepec.

Ana Leydi fue una de las sobrevivientes del accidente que ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la carretera federal 57, a la altura de San José Iturbide, Guanajuato, y dejó un saldo de seis personas fallecidas y once lesionadas.

Mónica y José Antonio, madre y hermano de Ana Leydi, perdieron la vida en el percance. La menor sobrevivió, pero permanece hospitalizada en el Hospital General de León, donde recibe atención médica por múltiples fracturas.

Ante la gravedad de la situación, autoridades de León, Guanajuato difundieron los datos de la pequeña Ana Leydi para dar con sus familiares, que en una primera versión se decía que eran originarios de Toluca.

Durante el fin de semana, la abuela y una tía de Ana Leydi arribaron al nosocomio para acompañarla y apoyarla durante el proceso de recuperación que enfrentará.

En tanto, los servicios funerarios de San José Iturbide se encargaron del traslado de los cuerpos de Mónica y José Antonio hacia la comunidad de El Espino, en el municipio de Otzolotepec, ubicado a unos 15 kilómetros de Toluca, de donde es originaria la familia.

También trascendió que funerarias locales realizaron el traslado de otros cuatro cuerpos a distintos municipios del estado de Puebla.

En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente registrado en territorio guanajuatense, del que en una primera versión trascendió que el chófer intentó darse a la fuga.