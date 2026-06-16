“Las Escondidas”, documental que visibiliza vivencias de la comunidad Trans en EdoMéx

Toluca, Méx.- A través del documental “Las Escondidas, listxs o no, ahí voy” el colectivo Talum, visibilizan las circunstancias de vida que viven y sufren quienes integran la comunidad Trans en el Estado de México.

Con una instalación artística integrada por muñecas de trapo intervenidas por personas trans mexiquenses, colectivos de la diversidad sexual inauguraron un espacio de expresión y sensibilización que busca acercar a la población a las realidades y experiencias de esta comunidad.

Donde Alessandra Reyes Hernández, integrante del colectivo Talum, explicó que las piezas fueron creadas por integrantes de diversos colectivos y organizaciones trans del Estado de México, quienes plasmaron en las muñecas la forma en que se perciben a sí mismas y cómo viven su identidad.

Dijeron que no existe una cifra exacta de participantes, ya que varias personas colaboraron en una misma pieza. El objetivo fue evitar las representaciones tradicionales y permitir que cada participante expresara libremente sus sentimientos, experiencias y perspectivas.

Para este documental participaron integrantes de organizaciones como Casa Cali, Fuera del Clóset, Apoyo Trans Toluca y Corazones Diversos, quienes sumaron esfuerzos para concretar el proyecto.

Reyes Hernández destacó que la actividad forma parte de la inauguración de un documental y de una serie de acciones encaminadas a generar espacios de diálogo e información tanto para integrantes de la comunidad LGBT+ como para personas que no están familiarizadas con estos temas.

La exposición artística, el evento incluyó módulos informativos de organizaciones civiles y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el propósito de orientar a la población sobre mecanismos de apoyo, acompañamiento y promoción de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

Y la muestra permaneció abierta al público durante la jornada inaugural y, de acuerdo con los organizadores, forma parte de una estrategia más amplia que contempla la proyección del documental en distintos espacios educativos.

Al respecto, Alessandra Reyes indicó que ya se encuentran programadas presentaciones en escuelas, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre la diversidad de género y contribuir a la disminución de prácticas discriminatorias entre estudiantes y comunidades educativas.