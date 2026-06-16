Coordinación institucional permite reducción del 60% en homicidios en EdoMéx: Gómez

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el Estado de México logró una reducción de 60 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante la Mesa de Paz número 113, la mandataria estatal dio seguimiento a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó los avances alcanzados en materia de seguridad en distintas entidades del país.

De acuerdo con la información difundida, el promedio diario de homicidios dolosos en territorio mexiquense pasó de 6.6 a 2.7 casos durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, ubicando al Estado de México entre las 28 entidades federativas que reportaron una disminución en este delito.

A través de sus redes sociales, la gobernadora resaltó la importancia de la coordinación institucional para alcanzar estos resultados. “Encabecé la Mesa de Paz de este martes en la cual dimos seguimiento a la #MañaneraDelPueblo de nuestra Presidenta @Claudiashein. Durante la conferencia se presentaron resultados en materia de seguridad, donde se destacó que en el #EdoMex, gracias a la coordinación entre todas las autoridades, se tiene una reducción de 60 % en el promedio diario de homicidio doloso, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Trabajando en equipo, con la guía de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales, estatales y municipales estamos respondiendo a las y los mexiquenses avanzando en un Estado de México cada vez más seguro”, compartió.

En la reunión también participó el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien señaló que la disminución de homicidios dolosos se suma a otros indicadores positivos en materia de seguridad, entre ellos la mejora en la percepción ciudadana reflejada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Asistí a la Mesa de Paz que diariamente dirige la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Palacio de Gobierno, donde hoy nos acompañó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial del Estado de México. Revisamos las estrategias que, en sinergia con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los 125 municipios mexiquenses, han permitido que hoy, en el #EdoMéx, se registre una disminución del 60% en el delito de homicidio doloso. Este resultado histórico, se alinea a la última ENSU del INEGI, que mostró una mejora en la percepción de seguridad en la mayoría de los municipios mexiquenses evaluados”, dijo en X.

Como parte de los trabajos de esta reunión, también estuvo presente Héctor Macedo García, presidente del Poder Judicial, quien destacó la importancia de revisar y fortalecer el marco legal para seguir mejorando la atención en materia de seguridad y justicia.

“En esta coordinación de esfuerzos que representa la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este martes se planteó la realización de un análisis de la legislación, que nos permita identificar oportunidades de mejora en materias de seguridad y justicia, en beneficio de las familias mexiquenses. Mediante el trabajo conjunto continuamos consolidando acciones que contribuyan a la construcción de entornos más seguros, justos y en paz para todas y todos”, refirió.

Durante la conferencia presidencial, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, explicó que los resultados obtenidos en la entidad forman parte de los avances logrados mediante la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el Gobierno de México en coordinación con los estados.

La funcionaria informó que la reducción de homicidios dolosos en el Estado de México contribuyó a la disminución nacional de 38.6 por ciento registrada entre enero y mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre las acciones implementadas para fortalecer la seguridad destacan los operativos Enjambre y Restitución, mediante los cuales se han asegurado 2 mil 163 inmuebles y restituido mil 263 propiedades en 79 municipios mexiquenses.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura en la Ciudad de México de David “N”, identificado como operador del grupo delictivo “La Chokisa”. Precisó que el Gobierno del Estado de México aportó información estratégica que permitió concretar la detención, como parte de las acciones coordinadas para combatir a los grupos criminales que operan en la región.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia seguirá siendo fundamental para consolidar los avances alcanzados y fortalecer las condiciones de seguridad para la población mexiquense.