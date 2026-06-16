Destacó UAEMéx trayectoria de investigadora mexicana Silvia Torres

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reconoció a Silvia Linda Torres y Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), durante la Ceremonia de Investidura de Grados de Maestría y Doctorado, Primavera 2026.

Junto a la rectora de la UAEMéx Martha Patricia Zarza Delgado, la destacada investigadora quien fue primera mujer de México que obtuvo un doctorado en astronomía, destacó la excelencia académica y la formación integral de las y los profesionistas, así como su compromiso con la sociedad.

En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, la rectora entregó 34 grados de maestría y 17 de doctorado a egresadas y egresados universitarios y en la ceremonia destacó que la investidura representa el compromiso de contribuir al desarrollo económico y social del Estado de México y del país mediante la generación de conocimiento, ciencia, investigación y la excelencia académica.

La rectora subrayó que, en un contexto global que demanda profesionales capaces de comprender la complejidad del mundo y proponer soluciones con rigor científico y sentido humanista para atender desafíos relacionados con el medio ambiente, la salud, la innovación científica, la sostenibilidad y la inclusión con miras al bienestar colectivo.

Asimismo, señaló que la UAEMéx impulsa una transformación sustentada en la fortaleza académica. En ese sentido, indicó que la Administración Universitaria 2025-2029, a través de la Secretaría de Ciencia, trabaja en el fortalecimiento de las acciones coordinadas para ampliar la oferta de posgrados, robustecer la cobertura regional de estudios superiores y consolidar la incidencia social de la institución.

Por su parte, Silvia Linda Torres y Castilleja resaltó que obtener una maestría o un doctorado representa la culminación de un proceso de transformación personal y académica para enfrentar los retos actuales con una visión crítica y ética.

Añadió que las y los egresados de la UAEMéx están llamados a convertirse en líderes en sus ámbitos de especialización y en agentes de cambio.