CODHEM realiza más de 2 mil 700 acciones de capacitación

Toluca, Méx.- Como parte del Eje de Prevención, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) realizó, del 1 de enero al 15 de junio de 2026, un total de 2 mil 732 acciones de capacitación, promoción y sensibilización en materia de derechos humanos, con las cuales benefició a 141 mil 959 personas en territorio mexiquense, informó el presidente del organismo defensor, Víctor Leopoldo Delgado Pérez.

El ombudsperson mexiquense destacó que estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la cultura de derechos humanos, prevenir violaciones, promover el trato digno y acercar herramientas de conocimiento, orientación y sensibilización a sectores públicos, educativos, sociales y comunitarios.

Precisó que los sectores con mayor número de acciones fueron el educativo, con 436; ayuntamientos, con 378; seguridad pública, con 306; salud, con 188; otras personas servidoras públicas, con 184; mujeres, niñas y adolescentes desde la interseccionalidad, con 128; sistema penitenciario, con 121; juventudes, con 115; niñas, niños y adolescentes, con 113; personas con discapacidad, con 104; grupos en situación de vulnerabilidad, con 80; procuración de justicia, con 70; diversidad sexual, con 55; y capacitación LGBTTTI+ en el servicio público, con 53 acciones.

Delgado Pérez subrayó que la prevención es una vía indispensable para construir instituciones más sensibles y sociedades más justas, pues permite identificar riesgos, desmontar prejuicios, mejorar la atención pública y promover prácticas respetuosas de la dignidad humana.

Detalló que las acciones implementadas incluyen pláticas, talleres, cursos, charlas, cine debates, conferencias y videoconferencias, mediante las cuales se abordaron temas como calidad en el servicio público, derecho a la igualdad y trato digno, herramientas para contrarrestar las afectaciones del estrés laboral, Protocolo Mochila de Paz y Prevención para escuelas de nivel básico y medio superior del Estado de México, Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Estado de México, reforma constitucional en materia de derechos humanos, manejo de emociones y sentimientos, violencia escolar, salud mental en el servicio público, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual, convivencia escolar y cultura de paz, violencia digital y Ley Olimpia, entre otros.

En cuanto a la atención por género, indicó que de las 141 mil 959 personas beneficiarias, 81 mil 405 fueron mujeres, lo que representa 57.34%; 60 mil 422 fueron hombres, equivalente a 42.56%; y 132 personas se registraron en la categoría de otros.

Sobre la cobertura territorial, el presidente de la CODHEM informó que se alcanzó el 88.80% de cobertura municipal, con presencia en 111 municipios mexiquenses. Entre los municipios con mayor número de acciones se encuentran Toluca, Ecatepec de Morelos, Almoloya de Juárez, Metepec, Zinacantepec, Temoaya, Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle y Teoloyucan.

Asimismo, puntualizó que la cobertura por sector y temática alcanzó el 100%, lo que refleja una atención amplia a grupos, instituciones y sectores prioritarios, con énfasis en prevención, igualdad, no discriminación, cultura de paz, servicio público, juventudes, mujeres, niñez, adolescencias, personas con discapacidad, diversidad sexual, pueblos indígenas y población en situación de vulnerabilidad.

Víctor Leopoldo Delgado Pérez reiteró que la CODHEM mantendrá una política institucional cercana, territorial y preventiva, para llegar a más personas y fortalecer la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en el Estado de México.

“La prevención no es una tarea secundaria; es una forma de proteger antes de que el daño ocurra. Cada capacitación, cada charla y cada acción de sensibilización es una oportunidad para construir instituciones más humanas y comunidades más conscientes de la dignidad de todas las personas”, afirmó.

Finalmente, señaló que las personas servidoras públicas del organismo defensor continuarán trabajando con compromiso, responsabilidad y sensibilidad para que la CODHEM esté más cerca de la gente y contribuya a consolidar una cultura de respeto, igualdad y dignidad en la entidad mexiquense.