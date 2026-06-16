Francia, Noruega y Argentina arrancan con autoridad en el Mundial 2026

Por: Dioney Hernández

FRANCIA 3-1 SENEGAL

La Selección de Francia debutó con victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 a Senegal en un partido que resultó mucho más complicado de lo esperado. Los dirigidos por Didier Deschamps tuvieron dificultades para encontrar espacios durante la primera mitad y se encontraron con una sólida actuación del guardameta senegalés Ferland Mendy, quien evitó en varias ocasiones la caída de su marco.

Durante los primeros 45 minutos, Senegal logró competir de tú a tú con los subcampeones del mundo e incluso controló la posesión por amplios lapsos. Francia lució imprecisa y sin remates a puerta en la primera parte, mientras que Kylian Mbappé atravesó momentos complicados para generar peligro en el área rival.

Sin embargo, todo cambió en el complemento. Mbappé abrió el marcador al minuto 65 y encaminó la reacción francesa. Bradley Barcola amplió la ventaja, Mbaye descontó para Senegal, pero nuevamente apareció el delantero del Real Madrid con un espectacular disparo desde fuera del área para sellar el 3-1 definitivo. Con el triunfo, Les Bleus se colocan como uno de los principales candidatos al título.

NORUEGA 4-1 IRAK

Noruega regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y lo hizo con una contundente victoria de 4-1 sobre Irak en actividad del Grupo I. La gran figura fue Erling Haaland, quien marcó un doblete y confirmó por qué es considerado uno de los delanteros más peligrosos del planeta.

El conjunto nórdico tomó ventaja gracias a un remate de Haaland al minuto 29, aunque Irak reaccionó poco después con un cabezazo de Aymen Hussein para igualar el marcador. Cuando parecía que ambos equipos se irían empatados al descanso, la presión del atacante noruego provocó un error defensivo que terminó en su segunda anotación de la noche.

En la segunda mitad el encuentro bajó de intensidad, pero Noruega mantuvo el control. Leo Skiri Østigård amplió la ventaja al minuto 72 y un autogol de Amir Al-Ammari en tiempo de compensación sentenció el 4-1 definitivo. Con este resultado, los escandinavos firmaron un regreso soñado a la máxima justa del futbol mundial.

ARGENTINA 3-0 ARGELIA

La Selección de Argentina arrancó con autoridad su participación en la Copa Mundial de Futbol 2026 al derrotar 3-0 a Argelia en duelo correspondiente al Grupo J. La Albiceleste dominó gran parte del encuentro y encontró en Lionel Messi a su principal figura, quien abrió el marcador al minuto 17 para encaminar la victoria de los actuales campeones del mundo.

En la segunda mitad, el conjunto sudamericano mantuvo el control del partido y amplió la ventaja nuevamente por conducto de Messi al minuto 60. Argelia intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar peligro frente a una sólida defensiva argentina que neutralizó cada intento ofensivo de los africanos.

La actuación del capitán argentino quedó sellada al minuto 76, cuando completó su triplete para sentenciar el 3-0 definitivo. Con este resultado, Argentina suma sus primeros tres puntos y se coloca en la cima del Grupo J, mientras que Argelia está obligada a reaccionar en sus próximos compromisos para mantener aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.