Valle Ceylán cuenta con calles seguras: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal Raciel Pérez Cruz, encabezó la inauguración de las obras de reconstrucción y rehabilitación de las calles Puebla, Jalapa y Tuxtla, en el fraccionamiento Valle Ceylán, con lo que se garantizan los servicios públicos eficientes, drenaje renovado y vialidades seguras.

La ejecución de la obra tuvo una inversión de 14 millones de pesos, con lo que se pretende continuar la consolidación de servicios básicos.

Durante el evento, el Presidente destacó que estos trabajos corrigen de fondo el deterioro urbano, con vialidades dignas y seguras que impactan directamente en el bienestar de los habitantes.

La obra prioritaria se concentró en la calle Puebla, la cual fue sujeta a una reconstrucción integral a lo largo de 526.83 metros lineales. La calle Villa Hermosa hasta la calle Chapingo, fue también rehabilitada.

En esta arteria se realizó la demolición total de la carpeta vieja para mejorar la sub-base y base con grava controlada, se colocó una nueva carpeta de concreto asfáltico. Respecto a la calle Tuxtla, se realizó la obra hasta la calle de Cuernavaca.

La transformación de las tres calles, incluyó una renovación profunda de la infraestructura subterránea, se sustituyeron por completo las redes de drenaje sanitario con tubería tipo PEAD, el cambio de descargas domiciliarias, la renovación de las líneas de agua potable con tubería de PVC y la actualización de las tomas domiciliarias, además de la construcción de una caja de válvulas en la calle Tuxtla.

Para complementar el ordenamiento urbano y la seguridad, se construyeron nuevas banquetas y guarniciones, se instalaron reductores de velocidad, se renivelaron los pozos de visita con la colocación de nuevos brocales y se aplicó pintura tipo tráfico en guarniciones, líneas centrales, flechas y pasos peatonales.